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Жители Тюмени спасли увязшего в грязи ребенка
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Жители Тюмени спасли увязшего в грязи ребенка 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Школьник застрял в грязи на месте строительной площадки в Тюмени. В спасении ребенка приняли участие неравнодушные прохожие, сообщило агентство Ura.ru.
О случившемся рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». Мальчик залез в лужу, но выбраться самостоятельно из нее не смог. Одни раскритиковали родителей ребенка, что не уследили за сыном. Другие обвинили во всем местных чиновников.
Куда смотрит власть?
Если там стройка, то где забор?
Что такая «болотина» делает через дорогу от детской площадки?
— пользователи.
Фото: typic_tmn / «ВКонтакте»
Нашлись и те, кто с ностальгией вспомнил о детстве и  по-доброму
позавидовал приключениям юного путешественника.
В Приморье шестиклассница Ярослава Родионова спасла четырехлетнего мальчика, который гулял по железнодорожным путям. Девочке вручили нагрудный знак «Горячее сердце».
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