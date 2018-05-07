Портал «Наш город» открыл прием заявок на наполнение песочниц песком

Песок в песочнице на детских площадках должен меняться ежегодно: дети растаскивают его во время игры, снег прибивает остатки, и к весне, как правило, песочницы стоят пустые. Но довольно часто песок в них не появляется ни во время весеннего субботника, ни после. И пустая песочница стоит все лето.

Ситуацию теперь может исправить каждый родитель. Для этого достаточно оставить заявку на портале «Наш город» в соответствующем разделе. С телефона нужно приложить фотографию, описать проблему и оставить адрес. Управа района и Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы выполнят заявку и пришлют в подтверждение фотографии наполненной песочницы.

Кроме добавления песка, на детской площадке можно потребовать убрать сухостойные кустарники и деревья, а также обновить разметку пешеходного перехода в местах, где часто ходят дети, если она стерлась за зиму.

Портал «Наш город» обещает, что список сезонных тем, позволяющих жителям корректировать работу городских служб, будет пополняться.

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