На семинаре в Савелках обсудили вопросы безопасности детей в соцсетях

В управе района Савелки прошел семинар для представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Зеленограда. Встреча была посвящена очень актуальной на сегодняшний день теме — «Социальные интернет сети, как инструмент воздействия на сознание несовершеннолетних и вовлечение их в противоправную и антиобщественную деятельность». Выступившая организатором мероприятия КДНиЗП района Савелки подготовила интересные сообщения по заявленной теме. Все участники семинара получили разработанные сотрудниками комиссии материалы: «Памятку поведения в социальных сетях для молодёжи» и «Безопасность ребёнка в Интернете. Памятка для родителей».