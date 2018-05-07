Ещё
На семинаре в Савелках обсудили вопросы безопасности детей в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

На семинаре в Савелках обсудили вопросы безопасности детей в соцсетях 

Савелки 31 минуту назад
Фото: Савелки
В управе района Савелки прошел семинар для представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Зеленограда. Встреча была посвящена очень актуальной на сегодняшний день теме — «Социальные интернет сети, как инструмент воздействия на сознание несовершеннолетних и вовлечение их в противоправную и антиобщественную деятельность». Выступившая организатором мероприятия КДНиЗП района Савелки подготовила интересные сообщения по заявленной теме. Все участники семинара получили разработанные сотрудниками комиссии материалы: «Памятку поведения в социальных сетях для молодёжи» и «Безопасность ребёнка в Интернете. Памятка для родителей».
Савелки: последние новости
Центральная библиотека Зеленограда приглашает на моноспектакли ко Дню Победы Савелкинский депутат приглашает зеленоградцев к разговору в прямом радиоэфире В Зеленограде открылся музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Лановой удостоился пикантной эпиграммы1
10 сериалов, которые смотрят запоем12
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?13
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение