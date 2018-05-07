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В храме священномученика Ермогена в Крылатском прошло закрытие учебного года в воскресной школе
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В храме священномученика Ермогена в Крылатском прошло закрытие учебного года в воскресной школе 

На Западе Москвы 23 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
После праздничной трапезы все ученики отправились в кинозал для просмотра мультфильма «Василий Блаженный».
Дети увидели о том, как жил Святой, как помогал нуждающимся, какова была сила его молитвы. Многие знают о красивом храме на Красной площади, но не каждый откуда началась история Покровского храма.
Так же дети совершили увлекательное путешествие по нашему храму, поднялись на колокольню, посмотрели клирос, спустились в ризничную и крестильную комнаты, а мальчики побывали в Алтаре храма. Гидом экскурсии стал настоятель храма протоиерей Алексий Миндров. Особое внимание детей привлек рассказ о священническом облачении и значении его цветов, а также возможность поближе рассмотреть и поддержать в руках праздничное кадило, украшенное бубенчиками. На память об экскурсии детям вручили по кусочку душистого афонского ладана.
Традиционно праздник закончился вручением подарков и запуском шариков и мыльных пузырей. Дети услышали напутственные слова и пожелания от настоятеля храма прот. Алексия Миндрова, директора Воскресной школы Кирилловой Ольги Владимировны Кирилловой, педагога школы Марины Геннадьевны Борисенко. Все с праздничным настроением отправились на каникулы.
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