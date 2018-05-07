В Мосгордуме считают необходимым размещать на упаковках детских игрушек информацию об их опасности

«Проглотить ребенок может все, что угодно, по большому счету. Поэтому сложно сказать, стоит ли запрещать какие-либо игрушки. Это тема не для комиссии (комиссия МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья — прим. Агентства «Москва»).

Я считаю, что нужно всегда предупреждать об опасности детских игрушек родителей, они могут этого не знать. По меньшей мере нужно начать с того, чтобы размещать информацию на упаковках детских игрушек о возможных опасных последствиях, которые они представляют», — сказала депутат.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Филатовскую детскую больницу поступила годовалая девочка, проглотившая гидрогелевые шарики, из-за чего у нее отказала пищеварительная система. Шарики постепенно разбухали внутри организма и в итоге полностью заблокировали кишечник. Московские врачи провели три операции и спасли жизнь ребенку.