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В Мосгордуме считают необходимым размещать на упаковках детских игрушек информацию об их опасности
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В Мосгордуме считают необходимым размещать на упаковках детских игрушек информацию об их опасности 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова считает, что на упаковках детских игрушек нужно размещать информацию для родителей о возможных опасных последствиях. Об этом депутат сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Проглотить ребенок может все, что угодно, по большому счету. Поэтому сложно сказать, стоит ли запрещать какие-либо игрушки. Это тема не для комиссии (комиссия МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья — прим. Агентства «Москва»).
Я считаю, что нужно всегда предупреждать об опасности детских игрушек родителей, они могут этого не знать. По меньшей мере нужно начать с того, чтобы размещать информацию на упаковках детских игрушек о возможных опасных последствиях, которые они представляют», — сказала депутат.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Филатовскую детскую больницу поступила годовалая девочка, проглотившая гидрогелевые шарики, из-за чего у нее отказала пищеварительная система. Шарики постепенно разбухали внутри организма и в итоге полностью заблокировали кишечник. Московские врачи провели три операции и спасли жизнь ребенку.
Агентство «Москва»: последние новости
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