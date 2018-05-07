Ещё
Лже-волонтеры снова стали собирать деньги на «лечение детей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лже-волонтеры снова стали собирать деньги на «лечение детей» 

Деловое сообщество 7 минут назад
В Ростове снова появились несовершеннолетние «волонтеры», которые собирают деньги якобы на «лечение больных детей». Соответствующие фотографии появились в популярном городском паблике в социальных сетях. Автор снимков рассказала, что столкнулась с ними в автобусе. Под эгидой работы в благотворительном фонде подростки предлагают ростовчанам помочь тяжелобольному ребенку, однако документов, которые бы подтверждали диагноз ребенка, они предъявить не смогли. «Сел на Вавилоне СЖМ, проехал остановку и вышел. Денег ему никто не дал. Ни один известный благотворительный фонд (Русфонд, фонд Хабенского и т.д.) не будет отправлять волонтеров по маршруткам», — отметила автор публикации, призвав в тексте не платить деньги непонятным молодым людям. Напомним, в 2015 году на эту тему в Ростове разгорелся крупный скандал. Тогда депутат донского парламента Екатерина Стенякина, старший инспектор ПДН УМВД России по Ростову Светлана Вологжанина и молодёжные активисты в ходе рейда раскрыли мошенническую схему. Тогда выяснилось, что собранные лже-волонтерами средства не передаются детским домам, о которых они говорили. Также в феврале текущего года в соцсетях появились снимки подозрительных волонтеров, которые собирали на улицах деньги якобы на лечение больных детей.
Деловое сообщество: последние новости
Из-за репетиций и парада 3 и 5 мая движение в центре Ростова закроют Четыре новых бронзовых воина охраняют ростовчан на Пушкинской В Ростове на 9 мая снова реконструируют атмосферу 1945 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Лановой удостоился пикантной эпиграммы1
10 сериалов, которые смотрят запоем12
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?13
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение