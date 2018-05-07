Лже-волонтеры снова стали собирать деньги на «лечение детей» 

Деловое сообщество: последние новости

Из-за репетиций и парада 3 и 5 мая движение в центре Ростова закроют

Четыре новых бронзовых воина охраняют ростовчан на Пушкинской

В Ростове на 9 мая снова реконструируют атмосферу 1945 года