Лже-волонтеры снова стали собирать деньги на «лечение детей» 

В Ростове снова появились несовершеннолетние «волонтеры», которые собирают деньги якобы на «лечение больных детей». Соответствующие фотографии появились в популярном городском паблике в социальных сетях. Автор снимков рассказала, что столкнулась с ними в автобусе. Под эгидой работы в благотворительном фонде подростки предлагают ростовчанам помочь тяжелобольному ребенку, однако документов, которые бы подтверждали диагноз ребенка, они предъявить не смогли. «Сел на Вавилоне СЖМ, проехал остановку и вышел. Денег ему никто не дал. Ни один известный благотворительный фонд (Русфонд, фонд Хабенского и т.д.) не будет отправлять волонтеров по маршруткам», — отметила автор публикации, призвав в тексте не платить деньги непонятным молодым людям. Напомним, в 2015 году на эту тему в Ростове разгорелся крупный скандал. Тогда депутат донского парламента Екатерина Стенякина, старший инспектор ПДН УМВД России по Ростову Светлана Вологжанина и молодёжные активисты в ходе рейда раскрыли мошенническую схему. Тогда выяснилось, что собранные лже-волонтерами средства не передаются детским домам, о которых они говорили. Также в феврале текущего года в соцсетях появились снимки подозрительных волонтеров, которые собирали на улицах деньги якобы на лечение больных детей.