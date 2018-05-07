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Более 72 млн рублей правят на создание детского технопарка на Дону
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Более 72 млн рублей правят на создание детского технопарка на Дону 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Более 72 млн рублей планируется править на создание детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, деньги выделяются в рамках в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
На создание детских технопарков между 12 субъектами РФ распределено 870 млн рублей.
До 2021 года в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в российских регионах планируется создать 85 детских технопарков, 58 из них — в 2018 году.
К началу года в стране создан 51 детский технопарк.
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