Более 72 млн рублей правят на создание детского технопарка на Дону

Более 72 млн рублей планируется править на создание детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, деньги выделяются в рамках в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

На создание детских технопарков между 12 субъектами РФ распределено 870 млн рублей.

До 2021 года в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в российских регионах планируется создать 85 детских технопарков, 58 из них — в 2018 году.

К началу года в стране создан 51 детский технопарк.