«Как потом с этим жить?» В Нижнем Новгороде проверяют диагноз, поставленный умершей 8-летней девочке

По словам матери погибшей девочки, её дочка начала жаловаться на боли в животе ещё осенью 2017 года. Родители решили, что это связано с приёмом антибиотиков. Участковый врач прописал двухнедельный курс пробиотиков, однако он не помог, а болеть начала ещё и голова. Семья обратилась к невропатологу, и лекарства, но выписанные им лекарства избавили лишь от головных болей.

19 марта 2018 года школьница госпитализирована с кишечной инфекцией в детскую городскую больницу № 27, а уже 30 марта она была выписана из стационара. На следующий день состояние ребенка резко ухудшилось, и 1 апреля каретой скорой помощи девочку доставили в детскую инфекционную больницу № 8, где в тот же день она скончалась.

С целью установления причин смерти ребенка назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Следователям СК предстоит выяснить, правильно ли девочке оказывалась медицинская помощь, верны ли поставленный диагноз и назначенное лечение.

— Вот скажите мне, врачи, ведь вы последняя инстанция для родителей, у которых болеет ребенок, ведь нас всегда раньше учили, что вы профессионалы, что вы спасаете людей… Как можно ошибиться в лечении ребёнка? Как! Почему не сделали дополнительных обследований? Почему провели стандартные мероприятия и все? Денег нет? Желания? Чего не хватило? И главное, как потом с этим жить нам, родителям, бабушкам, дедушкам, крестным, друзьям? И как вы будете жить сами! — написала на форуме NN.ru мама погибшей девочки.