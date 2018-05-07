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Избитая отчимом четырехлетняя девочка вышла из больницы в Красноярске
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Избитая отчимом четырехлетняя девочка вышла из больницы в Красноярске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Маленькую жительницу Красноярска, которую в середине апреля изувечил 20‐летний отчим, выписали из больницы. Состояние девочки оценивают как удовлетворительное. Ребенка отправили в один из детских приютов города. Ее «воспитатели» ждут суда. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».
Шестилетняя сестра девочки тоже находится в социально-реабилитационном центре Красноярска. Обвинение настаивает на лишении родительских прав как матери, так и родного отца пострадавшей. Дату рассмотрения дела в суде назначат в течение недели. Избивавший девочку мужчина находится под арестом.
Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 апреля. 20-летний сожитель матери девочки, проживая в одной квартире с ней и ее бывшим мужем около двух месяцев, жестоко избил ребенка ремнем и шнуром от зарядного устройства. В пресс-службе регионального ГСУ СК заявили, что мать не хотела придавать огласку произошедшему и пыталась помочь ребенку самостоятельно. Спас девочку знакомый женщины, который случайно оказался в квартире и увидел покалеченного ребенка. Мужчина вызвал полицию и медиков.
В Новосибирске сотрудник городской поликлиники избил одного из пациентов, ожидающих очереди на прием за то, что-тот прилег на диван в коридоре.
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