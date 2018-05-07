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Мальчик из Уфы, после эфира в «Когда все дома», обрёл приёмных родителей
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Мальчик из Уфы, после эфира в «Когда все дома», обрёл приёмных родителей 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Ребёнок воспитывался в одном из детских учреждений города.
Отмечено, что после выхода программы из разных городов России поступили звонки желающих взять Данила в семью.
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