Мальчик из Уфы, после эфира в «Когда все дома», обрёл приёмных родителей

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Ребёнок воспитывался в одном из детских учреждений города. Отмечено, что после выхода программы из разных городов России поступили звонки желающих взять Данила в семью.