Как говорить с родителями чужих детей, которые не особо хотят вас слушать. 14 советов психолога

Прежде чем набрать номер и выдать заготовку, начинающуюся с «Эй ты!», присядьте на диван и разберитесь со своими чувствами. Адекватны ли ваши страсти ситуации? Бывает, мы рвемся мстить за все прошлые обиды, а с таким настроем легче развязать вооруженный конфликт, чем решить детскую проблему. Тому ли ответчику мы собрались гудеть в трубку? Может, нужно поговорить с воспитательницей, которая затеяла игру в Индиану Джонса (ваш малыш был заложником), а не с папой Индианы? Всего три вдоха и вот из разгневанного Чака Норриса , ломающего кирпичи ребром ладони, вы становитесь родителем, который способен рассуждать.

Если дело происходит в саду или школе, то к разговору нужно привлечь и ответственного взрослого. Няня, которая водит детей на прогулку, здесь может больше сделать, чем чужой папа, который третий раз за десять минут забывает название «нашего» садика.

Да, кстати, посмотрите на ребенка. Вы точно сейчас помогаете ему? Порой родители думают, что защищают детские интересы и помогают «разрулить» сложности. А вместо этого ребенок получает в школе неприятное прозвище. Есть случаи, когда можно поговорить со своим школьником и выяснить, что если к злобной Леночке не подходить ближе чем на два метра, то ее нунчаки до тебя не достают. Вы помогаете человеку разобраться, самому найти выход из удручающей ситуации.

Если общение с родителем, купившим нунчаки, необходимо, в разговоре старайтесь придерживаться фактов. Хотя и тут есть место вариациям: для одной мамы толчок — это подлый удар исподтишка, для другой — дружеское приветствие.

Изложите ситуацию в стиле министра иностранных дел, который деликатно объясняет Танзанскому племени обычаи своей страны. «В нашей семье не принято выражать чувства плевками, это болезненно для Мити!». Или так: «Верочка негодует, что Люся забрала ее осьминога. У нас не принято брать без спроса чужие вещи, так мы ее учим, и сейчас нам всем ужасно неприятно. Прошу вас поговорить с Люсей и вернуть награбл… то есть осьминога».

Иногда вовсе не стоит раздувать проблему, потому что она решается элементарной вежливой просьбой: «Пожалуйста, не вытягивайте бумажник из моей сумки». Рядом с самыми необузданными родителями у песочницы обозначьте свои личные границы. И свою сумку. И самокат!

Ни в коем случае не обвиняйте. «Это провоцирует стыд и защитную агрессию в ответ», — скажет психолог. А проще — приводит к обзывательствам и драке. «Да кто так растит детей! Да на себя посмотри! Вы зачем даете ребенку железные наручники в младшую группу — с дуба рухнули?» — плохое начало разговора. К тому же в такой дискуссии суть проблемы немного теряется.

Чтобы избежать недоразумений и топтания на месте, говорите прямо о том, чего именно вы ожидаете от оппонента: «Мы всей семьей просим Витю не пугать нашу Дуню дохлой крысой. Вы могли бы обсудить это с Витей? Воспитательница обещала содействовать». Или «Петя использует подтяжки для стрельбы по одноклассникам. Не могли бы вы предложить ему вместо подтяжек ремень?»

Даже если вас посылают полями и лесами, будьте дружелюбны. Тогда никто, кроме вас, не сможет хвалиться, что вчера столкнулся с ужасными хамами. К тому же всегда есть вероятность, что где-то рядом притаился ваш ребенок. И тут мы ему покажем пример.

Выясните сразу: перед вами родитель, который просто не видел трудной ситуации, не понял, что случилось, или же человек, который ее игнорирует, а то и сам учит детей класть очистки от семечек в чужую обувь. В первом случае спокойный разговор может помочь. Во втором же — надежды найти общий язык довольно мало и придется просто держаться от этих ребят подальше.

Что совершенно неприемлемо — это шантаж («Отпусти косичку, а то мы скакалку не вернем!») и непрошеные советы. Бойтесь сказать что-то вроде: «Это от того, что вы его сосисками кормите — от них агрессия происходит», потому что следующая агрессия произойдет в вашу сторону.

Не всегда нужны родители, если вы можете сказать что-то прямо чужому ребенку. При этом важно помнить, что человек перед вами дико раним, уязвим и гораздо слабее вас во всех смыслах. Ничего нет страшного в том, чтобы попросить: «Мальчик, отпусти, пожалуйста, дверь. Ты мне ботинок прищемил…».

Кстати, тот родитель, которому вы нынче звонили, может покивать, а потом оставить все просьбы без ответа. Так тоже бывает. Поэтому еще раз поговорите с учителем или воспитателем и обязательно — со своим ребенком: как быть, если Таня снова придет с громкоговорителем и будет в него целый день кричать. Куда можно спрятаться, куда позвонить, где беруши, каким словом передать Тане привет и прочее.

Даже если достичь полного взаимопонимания не удалось, опыт диалога — уже часть дела. Не расстраивайтесь, чего уж там…

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