На севере Индии собаки затерроризировали маленьких детей

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии свора бродячих собак загрызла за последние несколько месяцев, по разным данным, от 6 до 12 детей, еще не менее 20 детей пострадали. Все дети — в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщила полиция города Ситапури.

По словам местных блюстителей порядка, собаки нападали на детей, когда те собирали манго на плантации или вышли из дома в расположенный во дворе туалет.

В связи с этим местные власти велели взрослым не выпускать детей на улицу одних, а также сопровождать их в школу и назад. Сами жители объединились в бригады, которые отстреливают собак. За последние дня было убито 24 собаки, но опасность по-прежнему остается.

Считается, что собаки стали более агрессивными после того как была закрыта незаконная скотобойня рядом с Ситапури — раньше бродячие псы кормились там.

Проблема бродячих собак остается актуальной для Индии. Множество животных кормится на помойках в городах и селах. Они зачастую подвергаются побоям со стороны людей. Кроме того, существует жесткая конкуренция между собачьими стаями.