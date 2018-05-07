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На севере Индии собаки затерроризировали маленьких детей
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На севере Индии собаки затерроризировали маленьких детей 

Российская Газета 2 часа назад
В штате Уттар-Прадеш на севере Индии свора бродячих собак загрызла за последние несколько месяцев, по разным данным, от 6 до 12 детей, еще не менее 20 детей пострадали. Все дети — в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщила полиция города Ситапури.
По словам местных блюстителей порядка, собаки нападали на детей, когда те собирали манго на плантации или вышли из дома в расположенный во дворе туалет.
В связи с этим местные власти велели взрослым не выпускать детей на улицу одних, а также сопровождать их в школу и назад. Сами жители объединились в бригады, которые отстреливают собак. За последние дня было убито 24 собаки, но опасность по-прежнему остается.
Считается, что собаки стали более агрессивными после того как была закрыта незаконная скотобойня рядом с Ситапури — раньше бродячие псы кормились там.
Проблема бродячих собак остается актуальной для Индии. Множество животных кормится на помойках в городах и селах. Они зачастую подвергаются побоям со стороны людей. Кроме того, существует жесткая конкуренция между собачьими стаями.
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