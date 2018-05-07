Клещи успели укусить десятки человек в Карелии с начала сезона 

Около трети всех пострадавших от укусов клещей — дети.
Управление Роспотребнадзора по РК опубликовало свежую информацию о мониторинге клещевых инфекций в республике.
Согласно данным на 7 мая, с начала сезона в Карелии от укусов клещей пострадали 38 человек. 14 из них — дети. Первый случай присасывания клеща зафиксирован в этом году 17 апреля в поселке Устье Нурмойла Олонецкого района.
Клещевых инфекций пока что не выявлено.
Специалисты советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности при вылазках на природу, а также защищаться при помощи прививок.
По материалам: ptzgovorit.ru