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Клещи успели укусить десятки человек в Карелии с начала сезона
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Клещи успели укусить десятки человек в Карелии с начала сезона 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Около трети всех пострадавших от укусов клещей — дети.
Управление Роспотребнадзора по РК опубликовало свежую информацию о мониторинге клещевых инфекций в республике.
Согласно данным на 7 мая, с начала сезона в Карелии от укусов клещей пострадали 38 человек. 14 из них — дети. Первый случай присасывания клеща зафиксирован в этом году 17 апреля в поселке Устье Нурмойла Олонецкого района.
Клещевых инфекций пока что не выявлено.
Специалисты советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности при вылазках на природу, а также защищаться при помощи прививок.
По материалам: ptzgovorit.ru
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