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До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» осталось 20 дней
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До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» осталось 20 дней 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Продолжается регистрация участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, в том числе в Воронеже, Орле и Тамбове. В настоящий момент в Черноземье уже зарегистрировалось около 1000 человек.
Программа марафона включает забег на дистанцию 4,2 км. А само мероприятие является семейным праздником, на котором и для детей, и для взрослых найдется дело по душе.
Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru/
В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых ярких спортивных мероприятий. В этом году усилия организаторов будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.
Напомним, что в прошлом году в Воронеже и Тамбове в Зеленом марафоне «Бегущие сердца» участвовали свыше 4 тысяч человек, из которых 3150 вышли на беговую дорожку. А Орел в этом году будет принимать Зеленый марафон впервые!
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