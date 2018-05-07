До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» осталось 20 дней

Продолжается регистрация участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, в том числе в Воронеже, Орле и Тамбове. В настоящий момент в Черноземье уже зарегистрировалось около 1000 человек.

Программа марафона включает забег на дистанцию 4,2 км. А само мероприятие является семейным праздником, на котором и для детей, и для взрослых найдется дело по душе.

Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru/

В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых ярких спортивных мероприятий. В этом году усилия организаторов будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.

Напомним, что в прошлом году в Воронеже и Тамбове в Зеленом марафоне «Бегущие сердца» участвовали свыше 4 тысяч человек, из которых 3150 вышли на беговую дорожку. А Орел в этом году будет принимать Зеленый марафон впервые!