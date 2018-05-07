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Сотрудники детского сада организуют утренник ко Дню Победы
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Сотрудники детского сада организуют утренник ко Дню Победы 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архив
Сотрудники и педагоги дошкольной образовательной площадки «Василек» школы «2073 проведут праздничный утренник, приуроченный ко Дню Победы, 8 мая.
Мероприятие „Через все прошли и победили!“ начнется в 9:15. Отметим, что 7 мая в это же время сотрудники детского сада уже провели такой утренник.
На странице группы школы №2073 сообщили, что работа по реализации проекта под названием „День Победы“ уже началась. В его рамках на территории дошкольной образовательной площадки организуют выставку детских рисунков „Великой Победе — слава!“, „Салют над городом в честь праздника Победы“, различные тематические беседы и познавательные занятия для ребят.
В группах „Василька“ уже оформили фотовыставки, на которых представлены снимки из семейных альбомов и архивов, „Они защищали Родину“, уголки боевой славы „Свято помним и храним“.
Помимо этого, пройдет акция „Открытка ветерану“.
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