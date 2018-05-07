Фотофакт: Ноябрьск готовится ко Дню Победы

Репетиции проходят каждый день: волонтеры учатся красиво нести 75-метровую Георгиевскую ленту. Дети репетируют праздничные номера и поздравление ветеранов. Все в приподнятом настроении.