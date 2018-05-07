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Фотофакт: Ноябрьск готовится ко Дню Победы
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Фотофакт: Ноябрьск готовится ко Дню Победы 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Репетиции проходят каждый день: волонтеры учатся красиво нести 75-метровую Георгиевскую ленту. Дети репетируют праздничные номера и поздравление ветеранов. Все в приподнятом настроении.
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