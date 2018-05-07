ЧИТАЕМ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Ежегодно, с 2010 года, по инициативе Самарской областной детской библиотеки проходит акция «Читаем детям о войне», ставшая международной. В рамках акции проводятся громкие чтения лучших книг о войне. Особенность мероприятия в том, что в мае, в назначенный день и час, взрослые читают детям строки, которые заслуживают быть услышанными.

4 мая 2018 года сотрудники детской библиотеки №208 — центра культурного наследия В. И. Даля в восьмой раз приняли участие в акции. Цель акции — воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной Войне, побуждение к чтению. Основная идея: чтение детям произведений о наиболее ярких эпизодах войны.

В IX Международной акции «Читаем детям о войне» в 2018 году стали учащиеся комплекса школы № 384. Для мероприятия были подготовлены интересные произведения для громкого чтения, короткая беседа о Великой Отечественной войне, презентация «Маленькие герои большой войны».

На мероприятии прозвучали самые яркие эпизоды из рассказов Льва Кассиля «У классной доски», «Об отсутствующем» и отрывки из книги Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает», где героями являются реальные люди, живущие среди нас, а во время войны они были совсем детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде, кто-то в эвакуации, кто-то в оккупации или даже на фронте. Свой фронт был у каждого из них, и никто не отступил, не сдался. Стоя со взрослыми рядом, они ковали Победу — ту, что одна на всех. Беда не спрашивала у ребят возраста, ведь маленьких у войны не бывает. Вспоминали и о 900 дневной блокаде Ленинграда, о ленинградских детях, о том, как становились тихими мальчишки и девчонки, о том, как составы партизанских отрядов пополнялись юными пионерами-партизанами.

В завершение акции ребята начинали рассказывать о своих прабабушках или прадедушках, которые воевали, о медалях, которые они видели. Все проходило оживленно.

О суровой правде войны нам рассказывают удивительные книги. Это книги-герои, книги-бойцы, их строки нам очень нужны. Они учат помнить, учат жить и трудиться, беречь своё доброе имя и любить Родину. Эти трогательные весточки с фронта обращены к каждому из нас, к нашим мыслям и чувствам. Книги, скромно стоявшие на полках библиотеки, завещают нам память о тех, кто отдал жизни за Родину. Это завещание мы обязаны хранить, помнить, передать нашим детям и внукам. Самый важный долг — это долг памяти. Давайте не будем забывать о тех, кто отдал жизнь за наше мирное время.

Значение акции «Читаем детям о войне» велико и не утрачивает своей актуальности с годами. Она позволяет молодому поколению окунуться в военные годы, понять то суровое время, когда мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом советского народа была спасена наша Отчизна. В акции приняли участие 83 человека.