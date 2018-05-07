Дети, которые победили рак

Региональный этап Всемирных детских Игр победителей проходил на базе отдыха «Ласточка» в Вадском районе Нижегородской области — филиале Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое является генеральным спонсором и партнером соревнований. Цель проекта — социальная, физическая и психологическая реабилитация детей, которые на протяжении нескольких лет боролись с тяжелой болезнью и жили по схеме «больница-дом-больница».

После регионального этапа команда Нижегородской области примет участие в IX Всемирных детских играх победителей, которые проводит в Москве фонд «Подари жизнь» (август 2018 года).

В «Играх победителей» приняли участие 122 ребенка, перенесших онкозаболевания. Они приехали вместе с родителями, братьями и сестрами. Всего на гостеприимной базе «Ласточка» собралось свыше 350 человек. Дети соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба, шахматы, футбол, а судили соревнования представители спортивных федераций региона.

В первый же день, сразу после приезда, состоялись самые массовые состязания — бег и стрельба из пневматической винтовки. В каждой из этих дисциплин участвовало порядка 90 детей.

Известный нижегородский ультрамарафонист Дмитрий Павлов , который приезжает на Игры каждый год, проводил соревнования по бегу — давал отмашку флажком, вызывал беговые тройки на дорожку. На третий день Игр Дима традиционно потерял голос, но каждое утро он проводил для ребят зарядку, а на церемониях награждения дарил медали, вручал грамоты, и жал каждому юному спортсмену руку.

В стрельбе соревновались почти все участники, даже самые маленькие. Конечно, младшим спортсменам, которым было по 6-7 лет, заряжать ружье помогали взрослые волонтеры. Но остальное — целиться, держать винтовку, жать на курок — ребята делами сами и с большим удовольствием.

Вечером в концертном зале «Ласточки» состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа Всемирных детских Игр победителей. На ней дети представили свои отряды. Целых 12 отрядов с самыми разными названиями — «Звездочки», «Витаминки», «Гараж», «Отряд 006», «Сумеречные стражники», выступили с девизами, кричалками и танцевальными номерами.

Вела церемонию открытия самая добрая и зажигательная ведущая Ольга Карпова из Арт-студии «Собака-Барабака». Юные артисты театра «Пиано» представили участникам Игр уникальное представление. Поддержать ребят также приехали солистка Нижегородского Камерного театра им. Степанова Екатерина Шистерова и сверхновое космическое шоу «Звездный ветер».

Закончилась церемония открытия Нижегородских игр победителей бурными аплодисментами. Дети очень не хотели расходиться, хотя давно было пора объявлять отбой.

Второй день Нижегородских игр победителей начался с зарядки с чемпионом — нижегородским ультрамарафонцем Дмитрием Павловым. Дима зарядил бодростью не только маленьких чемпионов, но и их родителей!

Следующей дисциплиной стало плаванье — в теплом бассейне «Ласточки» кипели нешуточные страсти. Дети соревновались так, что брызги летели на зрителей и болельщиков.

Пока половина детей были в бассейне, другая половина отправилась на мастер-классы. Театр «Пиано» после выступления на церемонии награждения остался в лагере, и юные артисты уникального театра во главе с режиссером театра и директором Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимиром Чикишевым делились секретами пластики, мимики, театрального искусства с участниками Игр.

А кто-то из ребят отправился на мастер-классы по валянию и декупажу от нижегородской студии «Эрмитаж». Художники студии Ольга Опарина учила детей и родителей, как делать картины из цветной шерсти.

Елена Кручинина помогала изготовить на долгую память волшебные подсвечники и шкатулки со стразами. Очень много игрушек было сделано для коробочек храбрости. Дети, которые еще находятся в больнице, скоро обязательно получат их в подарок.

Потом начались соревнования по теннису, и там было очень жарко. Летали шарики, болельщики кричали и хлопали. Почти два часа продолжались соревнования, и порядка пятидесяти детей успели побороться за 1, 2 и 3 места.

Пока дети разыгрывали медали, мамы традиционно отправились в «Салон красоты» Нижегородских Игр победителей. У них была редкая возможность посвятить себе полчаса, пока их сыновья и дочки увлеченно стреляют, бегают, болеют за друзей под чутким руководством наших замечательных вожатых из студенческих педагогических отрядов.

«Салон красоты» работал благодаря волонтерам из нижегородской индустрии красоты, которые приехали на Игры вооруженными расческами, плойками, кисточками для макияжа.

Ребята очень ждали самого массового вида соревнования — футбола.

Команды были разделены на мальчишеские и девчачьи. Девочки играли не хуже мальчиков, а иногда и намного азартнее.

Болельщики были на высоте. Если так будут болеть зрители на матчах чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в Нижнем Новгороде, то футболисты запомнят наш город надолго.

Кстати, дети болели за своих друзей, нарисовав красочные плакаты на специальных макетах, которые подготовил информационный партнер — городской портал NN.RU. Кроме того, на этих плакатах участники соревнований написали пожелания для тех ребят, кто сейчас проходит лечение в больнице.

На этой неделе плакаты будут переданы в отделения онкологии и гематологии, чтобы поднять боевой дух маленьким пациентам. «Я смог, и ты сможешь» — вот основной девиз, который дети хотели передать.

Городской портал NN.RU благодарит за печать макетов нижегородскую типографию ГОСТ. Продукция отвечает высочайшим критериям качества как российских, так и европейских стандартов. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, 6А Время работы: Пн-Пт 9:00-19:00, Сб-Вс 10:00-15:00 Телефон: +7 (831) 410-31-83 Вадим Шушунов из Городца. У него четыре года назад диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Вадик два года боролся с этим тяжелым заболеванием, и победил его. А на третьих Играх победителей он занял 2 место по плаванью среди ребят своего возраста.

Одновременно с бурными футбольными страстями на соревнованиях по шахматам тихо шелестели фигуры по доске, управляемые юными шахматистами. Но переживаний и эмоций там было не меньше. Родители теснились в коридоре и шепотом болели за своих умников и умниц.

Вечером второго дня игр состоялась церемония награждения за соревнования по теннису и шахматам, а потом у детей началась дискотека! Родители в это время встречались с икогенологом Екатериной Лёзовой на тренинге «Моя дорога к счастью и успеху».

Третий день Нижегородских Игр победителей для самых ранних пташек начался с занятия йогой, которую проводила каждый день инструктор по хатха-йоге Наталья Афонина

После завтрака прошла торжественная церемония награждения ребят за соревнования по футболу — 64 юных футболиста получили медали за участие в этом виде спорта.

Громче всех за детей болел пушистый серый Забивака, символ Чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить в Нижнем Новгороде.

И, наконец, настала церемония закрытия третьих Нижегородских игр победителей. Сначала дети поделились на круги дружбы и сплели гигантские паутины из клубков шерсти, а потом сделали из них один большой клубок дружбы. Шерстяной друг будет хранить сокровище настоящей дружбы, взаимопонимания и любви, полученные детьми и родителями во время наших Игр.

На прощание дети загадали желание и выпустили в небо шарики. Наверное, у каждого ребенка желанием стало вернуться в «Ласточку» в следующем году — на четвертые Нижегородские Игры победителей.