Сотрудники полиции организовали поиски несуществующего педофила в Ленинградской области

Учащийся второго класса вернулся домой позже обычного в Ленинградской области. Чтобы его не отругали родители, мальчик выдумал правдоподобную историю о педофиле, сообщил сайт Невские новости».

Школьник рассказал, что неизвестный мужчина заманил его на крышу 14-этажного дома в Янино и изнасиловал. Сотрудники полиции организовали поиски преступника, а ребенка с мамой вызвали на допрос в Следственный комитет Ленинградской области. Позже школьник рассказал правду и заявил, что испугался наказания за позднее возвращение домой.

Школьник застрял в грязи на месте строительной площадки в Тюмени. В спасении ребенка приняли участие неравнодушные прохожие.