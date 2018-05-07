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Сотрудники полиции организовали поиски несуществующего педофила в Ленинградской области
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Сотрудники полиции организовали поиски несуществующего педофила в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
Учащийся второго класса вернулся домой позже обычного в Ленинградской области. Чтобы его не отругали родители, мальчик выдумал правдоподобную историю о педофиле, сообщил сайт Невские новости».
Школьник рассказал, что неизвестный мужчина заманил его на крышу 14-этажного дома в Янино и изнасиловал. Сотрудники полиции организовали поиски преступника, а ребенка с мамой вызвали на допрос в Следственный комитет Ленинградской области. Позже школьник рассказал правду и заявил, что испугался наказания за позднее возвращение домой.
Школьник застрял в грязи на месте строительной площадки в Тюмени. В спасении ребенка приняли участие неравнодушные прохожие.
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