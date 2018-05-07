Кабмин Британии не верит в рост детской бедности

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Число британских детей, которые растут в бедности в рабочих семьях, по итогам года вырастет на 1 млн по сравнению с 2010 годом, пишет The Guardian

По оценкам TUC, 3,1 миллиона детей с работающими родителями в этом году будут жить на краю бедности.

Согласно отчету консалтинговой компании Landman Economics, около 600 тыс. детей с работающими родителями оказались за чертой бедности из-за сокращения государственных льгот и ограничений зарплаты работникам государственного сектора.

Исследователи обнаружили, что самое серьезное увеличение детской бедности в работающих семьях в основном затронет восточный Мидлендс, за которыми следуют Уэст-Мидлендс и Северная Ирландия.

Фрэнсис О'Грэди, генеральный секретарь TUC, сказала, что детская бедность в работающих домашних хозяйствах выросла с 2010 года. «Годы падающих доходов и льгот имеют ужасные человеческие издержки. Миллионы родителей изо всех сил пытаются прокормить и одеть своих детей», — подчеркнула она.

"Правительство отрицает, сколько рабочих семей просто не может свести концы с концами. Нам необходимо, чтобы министры повысили минимальную заработную плату в настоящее время, а также использовать систему социального обеспечения, чтобы убедиться, что ни один ребенок не рос в семье, которая борется с бедностью", — заявила О'Грэди.

В докладе говорится, что домохозяйство считается находящимся в относительной бедности, если его доход составляет менее 60% медианного дохода после расходов на жилье.

Представительница правительства заявила, что не признает цифры TUC. Она сказала: «На самом деле в настоящее время людей, живущих в абсолютной бедности, на 1 миллион меньше по сравнению с 2010 годом, в том числе на 300 тыс. детей.

»Мы хотим, чтобы каждый ребенок получал самые лучшие шансы в жизни. Мы знаем, что лучший путь из бедности — это работа, и именно поэтому действительно обнадеживает то, что уровень занятости и доходы домохозяйства никогда не были такими высокими", — отметила представитель кабмина.