Новый детский сад в СЗАО появится к концу 2018

В СЗАО намерены закончить возведение нового детского сада на 220 мест к концу 2018 года. Об этом рассказали в префектуре СЗАО

На объекте уже завершены монолитные работы и уложена кровля. Общая площадь нового детского сада будет 3,5 тысячи кв. метров. На сегодняшний день рабочие проводят канализацию и водопровод, а так же монтируют вентиляцию.

Новый детский сад будет входить в жилой комплекс «Город на реке Тушино». Здесь, наряду с жильем, в ближайшем будущем планируется построить 5 детских садов, один из которых будет оснащен бассейном, а так же 3 школы. Ожидается, что школы будут с уклоном в спорт.