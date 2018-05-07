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Новый детский сад в СЗАО появится к концу 2018
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Новый детский сад в СЗАО появится к концу 2018 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В СЗАО намерены закончить возведение нового детского сада на 220 мест к концу 2018 года. Об этом рассказали в префектуре СЗАО
На объекте уже завершены монолитные работы и уложена кровля. Общая площадь нового детского сада будет 3,5 тысячи кв. метров. На сегодняшний день рабочие проводят канализацию и водопровод, а так же монтируют вентиляцию.
Новый детский сад будет входить в жилой комплекс «Город на реке Тушино». Здесь, наряду с жильем, в ближайшем будущем планируется построить 5 детских садов, один из которых будет оснащен бассейном, а так же 3 школы. Ожидается, что школы будут с уклоном в спорт.
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