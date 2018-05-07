Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Согласно исследованию YouGov Children∎s Omnibus, в котором принимали участие 2 011 детей в возрасте от 6 до 18 лет, дети практически ничего не знают о технологиях, которые существовали совсем недавно. В рамках исследования детям показали фотографии 12 различных технологий и спрашивали назвать каждую из них. Результаты показывают, что почти две трети детей (67%) либо не знают, что такое дискета (флоппи-диск), либо не могут даже назвать ее. Большинство детей считают, что это иконка сохранения. В целом, отмечается, что все те технологии, которые существовали совсем недавно, современным детям мало известны. Ниже мы расскажем о тех технологиях, о которых современные дети не имеют ни малейшего представления. Пейджер

% детей, не знакомых с технологией: 86%Пейджер оказался самой малознакомой технологией для современных детей. Тем не менее, среди детей оказалось всего 5% тех, кто не смог определить телефон с дисковым набором. Телетекст

% детей, не знакомых с технологией: 86%Телетекст — это технология, которая была широко распространена в 90-е, однако современные дети практически ничего о нем не знают. При этом лишь 4% не смогла определить плеточные фотоаппараты. Диаскопический проектор

% детей, не знакомых с технологией: 71%Если раньше такие проекторы использовались практически в каждом классе в школах, то теперь дети практически не знают о них.71% детей не смогли назвать, что это за технология и для чего она используется. При этом среди детей в возрасте от 16 до 18 лет этот показатель снизился до 25-32%. Дискета

% детей, не знакомых с технологией: 67%Дискета, на удивление, также оказалась незнакомой технологией для современных детей. Большинство из них приняли фотографию дискеты за иконку сохранения, которая используется практически во всех программах. Аудиокассета

% детей, не знакомых с технологией: 40%Современные дети не так часто пользуются аудио-кассетами, однако большинство из испытуемых смогли определить, что это за технология и для чего она нужна. В основном это были дети более старшего возраста. Тем не менее, 40% не смогли точно определить, что это такое. Видеокассета

% детей, не знакомых с технологией: 37%Видеокассета известна большей части детей, которые проходили тестирование. Однако 37% не смогли ни определить ее название, ни рассказать, для чего она нужна. Печатная машинка

% детей, не знакомых с технологией: 27%Печатная машинка оказалась совсем не таким неизвестным инструментом для современных детей, как можно было бы предположить, особенно учитывая тот факт, что она была изобретена намного раньше, чем пейджер. Всего 27% испытуемых не смогли определить, что это за технологий и для чего она используется. Граммофон

% детей, не знакомых с технологией: 26%Исследователи отмечают, что родители, которые являются поклонниками виниловых пластинок, могут гордиться своими детьми. Всего 26% детей не опознали граммофоны на фотографии. Остальные же лети уверенно назвали и сам аппарат, и его функции. Почтовая открытка

% детей, не знакомых с технологией: 23%Возможно, российские дети чаще видят почтовые открытки, чем дети в Великобритании, где проходили исследования. В Великобритании последняя фирма, которая выпускает почтовые открытки, закрывается в связи с резким падением продаж. Поэтому неудивительно, что 23% детей не смогли опознать почтовую открытку на фото.