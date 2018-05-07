Квесты и Развлечения OZ снова открыты: все нарушения устранены

Квесты и Развлечения OZ на ул. Ткачей, 7 снова открыты и работают в обычном режиме, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Напомним, из-за нарушений правил пожарной безопасности квесты временно остановили работу. Теперь же все нарушения устранены и с пожарной безопасностью здесь все в порядке. В связи с этим для костромичей решили устроить акцию: 7 и 8 мая ВСЕ квесты на ул. Ткачей, 7 и Свердлова, 58 будут стоить всего 999 рублей на команду на сеансы до 20:00.

Кстати, во время устранения нарушений время не терялось зря: теперь в Oz можно заказать выездной праздник или провести его в «точке» на Ткачей. Тут найдется место всем — как для маленького семейного праздника, так и для выпускного. А проведет ваш праздник веселый коллектив ведущих и аниматоров с запоминающимся названием «занOZа».

«занOZа-шоу» — это:

· Детская мафия и интеллектуальные игры (возрастные ограничения 6+, рекомендовано для детей с 8 лет)

Такие игры развивают мышление и память, учат нестандартно мыслить. Ребенок побывает в разных ролях и почувствует себя настоящим сыщиком.

· Научное шоу (возрастные ограничения 6+, рекомендовано для детей с 4 лет)

Благодаря наглядным опытам и экспериментам, детям станут известны поразительные научные факты, поданные в увлекательной интерактивной форме. Каждый ребенок будет участником познавательного процесса. У наших профессоров никто из детей не останется в стороне. Абсолютная безопасность участников при опытах гарантируется. Дети не контактируют с опасными веществами, а все опыты проводятся с соблюдением правил безопасности.

· Бумажное шоу (возрастные ограничения 6+, рекомендовано для детей с 4 лет)

Очень активная программа, для непосед разного возраста.

· Мыльное шоу (возрастные ограничения 6+, рекомендовано для детей с 4 лет)

Это увлекательное интерактивное зрелище. Мыльные пузыри откроются для вас с новой стороны.

· Аниматоры (возрастные ограничения 6+, рекомендовано для детей с3 лет).

Аниматоры сделают любое торжество веселым, активным, иногда поучительным и подарят детям заряд хорошего настроения на долгое время. Если компания более 10 человек, потребуется второй аниматор.

Адрес: ул. Ткачей, д. 7 и ул. Свердлова, д. 58 Тел. 502-501 Сайт http://questoz.ru/

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