Кузнецова ждет от правительства новых подходов к оценке мер поддержки семей с детьми

"Ждем системных решений, новых подходов к оценке эффективности мер социальной поддержки семей с детьми", — сказал она. По ее словам, новые подходы к оценке эффективности важны, потому что «многое в детской сфере сложно оценить только в цифрах». «Поэтому нужны и новые исследования в детской сфере, чтобы предлагаемые меры, в том числе и в рамках Десятилетия детства, были более эффективными, работоспособными и точными», — пояснила она.

"У нас широкий спектр предложений, в том числе внедрение «Социального навигатора», способного повысить информированность, доступность и гибкость услуг социальной поддержки семей с детьми", — отметила Кузнецова. Она сообщила, что специалисты разработали комплекс мер по информационной безопасности детей и постинтернатному сопровождению, и эти инициативы направят в новое правительство. «В детской теме сложно выделить главное, тут все первоочередное, все важное. Но в конечном счете мне хочется, чтобы в результате системной работы как можно большему числу конкретных семей и детей удалось реально помочь», — отметила омбудсмен.

Согласно Конституции РФ, «предложение о кандидатуре председателя правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента». Затем Госдуме отводится неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева для дачи согласия на назначение председателем правительства РФ.