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Дети из района Марьино отразили в рисунках тему профессий, связанных с высотой
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Дети из района Марьино отразили в рисунках тему профессий, связанных с высотой 

Управа района Марьино 1 час назад
«Помни всегда — важна охрана труда!» — под таким девизом прошел конкурс детского изобразительного творчества в районе Марьино «Охрана труда глазами детей».
Дети, посещающие отделение дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Марьино» отдали дань уважения профессиям, связанным с высотой.
— Юные художники в своих работах изобразили процессы труда, работы на высоте, строительные работы и работы с оборудованием, — пояснили в ТЦСО.
Выбрать лучшую работу оказалось очень сложной задачей. (то)
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