Дети из района Марьино отразили в рисунках тему профессий, связанных с высотой

«Помни всегда — важна охрана труда!» — под таким девизом прошел конкурс детского изобразительного творчества в районе Марьино «Охрана труда глазами детей».

Дети, посещающие отделение дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Марьино» отдали дань уважения профессиям, связанным с высотой.

— Юные художники в своих работах изобразили процессы труда, работы на высоте, строительные работы и работы с оборудованием, — пояснили в ТЦСО.

Выбрать лучшую работу оказалось очень сложной задачей. (то)