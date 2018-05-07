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В Брянской области намерены проверить все детские лагеря и санатории
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В Брянской области намерены проверить все детские лагеря и санатории 

RT на русском 2 часа назад
«Для обеспечения безопасности детей и подростков в лагерях и санаториях разрабатывают инструкции по технике безопасности, листовки-памятки для детей и их родителей», — заявили в пресс-службе регионального правительства.
Департамент образования и науки проводит совещания и инструктажи совместно с МЧС и МВД.
Комплексная проверка лагерей будет проходить с 14 по 23 мая. Специальная комиссия осмотрит системы противопожарной безопасности, охрану, ограждение территории, оборудование купальных мест, проверит антитеррористическую защищённость и необходимую документацию.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.
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