Детям из Выхина-Жулебина прочли книги о войне

Международная акция «Читаем детям о войне» состоялась 4 мая в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино. Час громкого чтения лучших образцов художественной литературы был посвящен событиям 1941—1945 гг. и великому человеческому подвигу.

— Книги о войне помогли маленьким читателям узнать о том, как мужественно защищали родину солдаты, как погибали старики, женщины и дети; как попадали в плен ни в чем не повинные люди; и только тогда современные девчонки и мальчишки поймут, что же такое «война», — пояснил представитель библиотеки.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: Ферганский проезд, дом 3, корпус 3. (нд)