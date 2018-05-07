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Детям из Выхина-Жулебина прочли книги о войне
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Детям из Выхина-Жулебина прочли книги о войне 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Международная акция «Читаем детям о войне» состоялась 4 мая в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино. Час громкого чтения лучших образцов художественной литературы был посвящен событиям 1941—1945 гг. и великому человеческому подвигу.
— Книги о войне помогли маленьким читателям узнать о том, как мужественно защищали родину солдаты, как погибали старики, женщины и дети; как попадали в плен ни в чем не повинные люди; и только тогда современные девчонки и мальчишки поймут, что же такое «война», — пояснил представитель библиотеки.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Ферганский проезд, дом 3, корпус 3. (нд)
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