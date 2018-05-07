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В КЦ «Братеево» состоится детский спектакль «Невероятное приключение Дуси»
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В КЦ «Братеево» состоится детский спектакль «Невероятное приключение Дуси» 

Управа района Братеево города Москвы 51 минуту назад
Фото: Братеево
Участники детского театра «Комикс» расскажут об экологии и ЗОЖ в детском спектакле «Невероятное приключение Дуси», который пройдет в культурном центре «Братеево» во вторник, 15 мая.
Тематический спектакль подготовят специально для детей — в игровой форме ребята лучше освоят пользу правильного питания. Однако здоровый образ жизни — не единственная тема, поднимаемая в спектакле: в новых приключениях Дуси расскажут и о важности бережливого отношения к природе.
«На интерактивном спектакле юные гости узнают много нового о полезном питании, спорте и о том, как жить весело и счастливо и при этом долго-долго», — обещают организаторы.
— Мы привыкли к тому, что детские спектакли — это, скорее, детские утренники, а театр «Комикс» замечательно сочетает интерактивные выступления вместе с театральными представлениями, — отметила заведующая культурно-массовым сектором КЦ «Братеево» Светлана Галахова. — Здесь два задорных героя — Дуся и сумасшедший профессор — расскажут малышам о том, как важно беречь экологию и поддерживать здоровый образ жизни в интересной для детей форме. Думаю, что важно и нужно сводить ребят на такое представление, ведь это интереснее, чем нудные лекции. Через спектакль проще понять и освоить, как правильно относиться к природе, к себе и своему здоровью.
Фото: КЦ «Братеево».
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