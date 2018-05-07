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В воронежских летних лагерях в 2018 году отдохнут около 70 тыс. детей
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В воронежских летних лагерях в 2018 году отдохнут около 70 тыс. детей 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Бюджетам летний отдых детей обойдется в 98 млн рублей. В 2018 году в летних лагерях отдохнут около 70 тыс. детей. Об этом рассказала руководитель управления образования администрации Воронежа Любовь Кулакова на планёрке в мэрии в понедельник, 7 мая. Региональному и муниципальному бюджетам летний отдых детей обойдется в 98 млн рублей. Летом детей примут 12 загородных лагерей. В них отдохнут 7850 школьников. Кроме того, на базе стационарных детских лагерей отдыха откроются 10-дневные профильные смены спортивной и оборонно-спортивной направленности. В июне начнут работу 105 пришкольных лагерей дневного пребывания для 3500 детей. Продолжительность смены составит 14 дней, а стоимость питания — 98 рублей дней. Так же летом будут работать 22 пятидневных профильных лагеря учреждений дополнительного образования. В Петропавловском районе для городских школьников откроется 10-дневный палаточный лагерь «Седьмой континент». Детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации или по состоянию здоровья нуждаются в санаторно-курортном лечении, направят в оздоровительные лагеря и санатории. Всего ближайшим летом смогут отдохнуть около 70 тыс. детей. Финансирование будет вестись из областного и городского бюджетов. Общая сумма составит 98 млн рублей. Горожанам, работающим в бюджетной сфере, компенсируют 80% стоимости путёвок для их детей, остальным — 50%.
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