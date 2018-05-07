В пермском детсаду родители перекидывают детей через забор

Родителям детей, которые посещают детский сад №417 (ул. Вижайская, 14а) приходится перекидывать малышей через забор, чтобы попасть в детсад. Руководство учреждения осенью прошлого года закрыло вторую калитку, оставив только один вход в детский сад — с улицы Лодыгина.

По словам родителей, на протяжении многих лет через вторую калитку родители могли беспрепятственно отводить и забирать своих детей. От калитки до корпуса продолжена асфальтовая дорожка. Для части родителей водить детей через основную калитку крайне неудобно. Приходится обходить территорию школы №60, этот путь с маленьким ребенком занимает от 10 до 15 минут.

«От нашего дома до калитки детсада идти от силы тридцать секунд и раньше нам было очень удобно — идти совсем недалеко. Многие семьи живут именно с той стороны, где находится теперь уже закрытая калитка. Вторая, через которую предлагают входить на территорию сада, находится в 10-15 минут ходьбы. Проделать это путь с малышом непросто — тротуар находится в разбитом состоянии, рядом постоянно ездят машины. Поэтому мы вынуждены лезть через забор и из соображений безопасности детей. Через забор в детсад ходят мамы, папы, бабушки и дедушки», — рассказала мама одного из воспитанников детсада. — «Если зимой забираться через забор помогают сугробы, то сейчас уже становится сложнее. Мы собирали подписи за открытие второго входа, однако их судьба мне пока не известна».

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в детсаду, калитку закрыли не просто так. Всё началось с того, что одна из мам пожаловалась на нарушение правил безопасности. Прошла прокурорская проверка и детсад обязали оставить только один вход, оставив второй закрытым.

В прошлом году прошло собрание, на котором варианты решения проблемы обсуждали представители ТОСов, соседней школы и предприятия, однако это ничего не изменило. Была довольно удобная пешеходная дорожка около школы, но после капремонта она исчезла и возвращать её пока никто не собирается. Тротуар по ул. Кузбасской, где пролегает «обходной путь», находится в плачевном состоянии. Когда его будут ремонтировать, тоже не известно.