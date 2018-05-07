В Северной Осетии направят около 150 млн рублей на детский летний отдых

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. / ТАСС /. Власти Северной Осетии направят в этом году 148 млн рублей на летний отдых и оздоровление детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"На летний отдых и оздоровление детей будут направлены 148 млн рублей. В настоящее время межведомственная комиссия занимается отбором объектов, способных предоставить комфортные условия для детей, обеспечить требования пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что у шести организаций высокая степень готовности к приему детей, изучаются другие объекты. Как сообщалось, всего планируется оздоровить не менее 44 тыс. детей.

Дети смогут отдохнуть в здравницах Кавказских Минеральных Вод и Крыма. Кроме того, планируют организацию отдыха и занятости детей на базе детских оздоровительных организаций, расположенных на территории республики. Также при школах республики развернутся лагеря дневного пребывания.

В 2016 году оздоровили более 55 тыс. детей благодаря поступлению трансферта из федерального бюджета в размере 66 млн рублей, в 2017 году охвачено 44 тыс. детей, отдых организовали только на средства республиканского бюджета.