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В Северной Осетии направят около 150 млн рублей на детский летний отдых
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В Северной Осетии направят около 150 млн рублей на детский летний отдых 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в этом году 148 млн рублей на летний отдых и оздоровление детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"На летний отдых и оздоровление детей будут направлены 148 млн рублей. В настоящее время межведомственная комиссия занимается отбором объектов, способных предоставить комфортные условия для детей, обеспечить требования пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Специалисты установили, что у шести организаций высокая степень готовности к приему детей, изучаются другие объекты. Как сообщалось, всего планируется оздоровить не менее 44 тыс. детей.
Дети смогут отдохнуть в здравницах Кавказских Минеральных Вод и Крыма. Кроме того, планируют организацию отдыха и занятости детей на базе детских оздоровительных организаций, расположенных на территории республики. Также при школах республики развернутся лагеря дневного пребывания.
В 2016 году оздоровили более 55 тыс. детей благодаря поступлению трансферта из федерального бюджета в размере 66 млн рублей, в 2017 году охвачено 44 тыс. детей, отдых организовали только на средства республиканского бюджета.
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