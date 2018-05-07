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Артисты Большого Московского цирка сделали праздник для детей в онкологическом центре им. Блохина
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Артисты Большого Московского цирка сделали праздник для детей в онкологическом центре им. Блохина 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Праздничное мероприятие для детей организовали артисты Большого Московского цирка и «Королевского цирка» Гии Эрадзе из г. Сочи в Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина.
В гости к ребятам приехали артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и. Для ребят, которые находятся на лечении в этом медучреждении, они показали впечатляющие номера.
Представление увидели более ста маленьких пациентов. Акробаты, жонглеры и клоуны показали свое искусство маленьким пациентам, а также сфотографировались с ними.
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