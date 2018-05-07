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Сотрудники библиотеки на шоссе Энтузиастов провели урок памяти для дошкольников школы «Ковчег»
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Сотрудники библиотеки на шоссе Энтузиастов провели урок памяти для дошкольников школы «Ковчег» 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Урок памяти к великому празднику — Дню Победы был подготовлен сотрудниками детского отдела библиотеки № 119 для дошкольников школы «Ковчег». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Видеоролик «Идет война народная» рассказал детям о тяжелом военном времени, о борьбе с фашистскими захватчиками на фронте и в тылу, о подвиге нашего народа, о детях — героях войны. Прошли громкие чтения рассказов и стихов о Великой Отечественной войне для детей, показан мультфильм «Великая Победа». По традиции дети и взрослые возложили цветы в мемориально-парковом комплексе сквера «Центральный» на Авиамоторной улице к памятнику «Рабочий и солдат», — сообщила Глухова.
Добавим, что в мероприятии также приняли участие студенты — практиканты Московского психолого-педагогического университета. (ео)
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