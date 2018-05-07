Выставку «Россия глазами детей» подготовили юные художники из Кузьминок

В четверг, 3 мая, в Доме ветеранов сцены с большим успехом была представлена выставка «Россия глазами детей» учащихся отделения визуальных искусств Детской школы искусств «Центр» района Кузьминки. Свое восхищение и благодарность дедушки и бабушки выразили в специальной тетради отзывов.

— Эти слова в адрес преподавателей и детей — самая высокая оценка творческого рейтинга нашего «Центра», — пояснил представитель школы.

Напомним, что школа расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корп. 6. (ео)