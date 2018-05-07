Более 350 детей, перенесших онкозаболевания, приняли участие в «Играх победителей»

фото Андрея Теребилова и Дарьи НуколовойБолее 350 детей, перенесших онкозаболевания, приняли участие в «Играх победителей» С 4 по 6 мая в Нижегородской области состоялись соревнования по шести видам спорта для детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания. Организатором областного этапа Игр является фонд помощи онкобольным детям «НОНЦ». В третий раз региональный этап Всемирных детских Игр победителей проходил на базе отдыха «Ласточка» (Вадский район Нижегородской области) — филиале Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое является генеральным спонсором и партнером соревнований.

В «Играх победителей» приняли участие 115 детей, которые перенесли онкозаболевания, они приехали со всей Нижегородской области. Впервые в Играх участвовала команда из Владимирской области. Вместе с ними на соревнованиях были родители, братья и сестры. На протяжении трех дней дети состязались в таких видах спорта, как легкая атлетика (бег на 60 м); плавание (25 м вольным стилем); настольный теннис; стрельба (из пневматической винтовки на 10 м); шахматы; футбол. Судили соревнования официальные представители профильных спортивных федераций Нижегородской области. Всего в «Ласточке» на Играх собралось более 350 человек.

В совокупности по всем спортивным дисциплинам дети завоевали 210 медалей. Из них 45 медалей выдали участникам соревнований по легкой атлетике, 34 — в стрельбе, 27 — в плаванье и теннисе, 10 в шахматах; были награждены все 67 участников в соревнованиях по футболу. Возраст участников варьировался от 7 до 16 лет, участники делились по возрастным категориям. Рекордсменами по числу медалей стали Руслан Баранов и Ксения Домрачева, ребята из Нижнего Новгорода. Они заработали 4 медали в 5 дисциплинах, в которых участвовали. А Егор Серяков из Дзержинска получил три первых места во всех трех соревнованиях, в которых он состязался.

Остальное время дети проводили в своих отрядах — всего их было 12, и у каждого было звучное название — например, «Звездочки», «Витаминки», «Отряд 006», девиз и любимые вожатые. Кроме соревнований, для участников Игр проводились мастер-классы от творческой студии «Эрмитаж», и театра «Пиано» во главе с его режиссером Владимиром Чикишевым . Утро начиналось с йоги и зарядки с чемпионом — нижегородским ультрамарафонистом Дмитрием Павловым , а вечером проходили церемонии награждения и дискотека. Некоторые ребята подготовили творческие номера, и выступали с ними на награждениях. Для мам на Играх силами волонтеров из индустрии красоты был организован «Салон красоты». Родители также встретились с психологом и икогенологом Екатериной Лёзовой на тренинге «Моя дорога к счастью и успеху».

После регионального этапа команда Нижегородской области примет участие в IX Всемирных детских играх победителей, которые проводит в Москве фонд «Подари жизнь» (август 2018 года).