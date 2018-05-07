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Жители Курганской области добиваются увольнения скандальной заведующей детского сада
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Жители Курганской области добиваются увольнения скандальной заведующей детского сада 

360tv.ru 1 час назад
Жители села Красная Нива в Курганской области пожаловались на заведующую детского сада. Любовь Рязанова неоднократно вступала в конфликт с родителями, а также избила мать одного из воспитанников. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Женщина 18 апреля пожаловалась заведующей на то, что за ее ребенком никто не следит. Между ними произошла ссора, в ходе которой Любовь Рязанова вцепилась пострадавшей в волосы и применила физическую силу. Родители также жалуются, что воспитанников детского учреждения не кормят фруктами.
Претензий у них очень много — например, однажды родители заметили, что повар находится в нетрезвом состоянии. Они вызвали участкового, однако тот отказался что-либо предпринять, потому что не почувствовал запаха
— общественник Александр Андрюков.
Местные жители при содействии правозащитников готовятся подать жалобу, чтобы отстранить от работы заведующую.
В мурманской школе № 21 учитель пытался успокоить школьника удушающим приемом. Ролик опубликовали в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».
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