Ещё
В парке «Ангарские пруды» устроят творческий мастер-класс для самых маленьких
Далее:
Читайте также:
Ещё

В парке «Ангарские пруды» устроят творческий мастер-класс для самых маленьких 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Во вторник, 8 мая, в парке «Ангарские пруды» состоится мастер-класс для детей от двух до шести лет по изготовлению поделок ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
— Вместе с педагогами дети выполнят поделки из картона и синельной проволоки. Будем мастерить Спасскую башню с праздничным салютом, — уточнили в пресс-службе.
Мероприятие рассчитано на детей от двух до шести лет. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 (915) 474-23-23. Занятие начнется в 11.30.
Напомним, вход в парк «Ангарские пруды» находится у дома 2, корп. 1 по улице 800-летия Москвы. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Воспитанники центра «Вдохновение» на Дубнинской поздравят мужчин с Днем защитника Отечества Фигурки перелетных птиц создадут своими руками юные гости библиотеки на Весенней Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет в Ховринском ДК железнодорожников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали5
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение