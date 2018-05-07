В парке «Ангарские пруды» устроят творческий мастер-класс для самых маленьких

Во вторник, 8 мая, в парке «Ангарские пруды» состоится мастер-класс для детей от двух до шести лет по изготовлению поделок ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

— Вместе с педагогами дети выполнят поделки из картона и синельной проволоки. Будем мастерить Спасскую башню с праздничным салютом, — уточнили в пресс-службе.

Мероприятие рассчитано на детей от двух до шести лет. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 (915) 474-23-23. Занятие начнется в 11.30.

Напомним, вход в парк «Ангарские пруды» находится у дома 2, корп. 1 по улице 800-летия Москвы. (ео)