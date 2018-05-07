На встрече с главой управы жители узнают о планах по организации летнего отдыха детей

Майская встреча соколинцев с главой управы района Александром Аксеновым состоится в школе №647. Она будет посвящена вопросам организации летнего отдыха детей и подростков района.

Глава исполнительного органа власти расскажет о спортивных и детских площадках Соколиной горы, о том, как летом 2018 года станут работать клубы и кружки, секции досугового центра «Соколинка», а также о том, какого рода работу с детьми будут проводить специалисты социальных служб района.

Участие во встрече примут представители отделов и секторов управы. В ходе встречи соколинцы смогут задать интересующие их вопросы специалистам.

Начало мероприятия 16 мая в 19 часов вечера.

Адрес: 5-я улица Соколиной горы, дом 14 (актовый зал школы № 647).

Вход свободный.