Ещё
На встрече с главой управы жители узнают о планах по организации летнего отдыха детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На встрече с главой управы жители узнают о планах по организации летнего отдыха детей 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Майская встреча соколинцев с главой управы района Александром Аксеновым состоится в школе №647. Она будет посвящена вопросам организации летнего отдыха детей и подростков района.
Глава исполнительного органа власти расскажет о спортивных и детских площадках Соколиной горы, о том, как летом 2018 года станут работать клубы и кружки, секции досугового центра «Соколинка», а также о том, какого рода работу с детьми будут проводить специалисты социальных служб района.
Участие во встрече примут представители отделов и секторов управы. В ходе встречи соколинцы смогут задать интересующие их вопросы специалистам.
Начало мероприятия 16 мая в 19 часов вечера.
Адрес: 5-я улица Соколиной горы, дом 14 (актовый зал школы № 647).
Вход свободный.
Фото: Светлана Яковлева.
Управа района Соколиная гора: последние новости
В библиотеке Соколиной горы прошло занятие для детей по обращению с часами Вокальный концерт дали в библиотеке № 84 артисты «Бельканто» Для участников Великой Отечественной войны в Соколиной горе прошёл праздничный концерт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали5
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение