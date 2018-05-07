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Приемную мать 118 детей арестовали в Китае за незаконное обогащение‍
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Приемную мать 118 детей арестовали в Китае за незаконное обогащение‍ 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. В провинции Хэбэй арестовали женщину, усыновившую 118 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ли Лицзюань, называвшая себя миллионером, усыновила своих первых детей в 1996 году, а в 2005 году основала частный приют «Деревня любви». Всего женщина усыновила 118 сирот, прославившись на всю страну.
Когда о женщине узнали по всей стране, она начала использовать благотворительность для личного обогащения, получая деньги из бюджета и от меценатов.
Женщину подозревают в совершении целого ряда преступлений. Среди них — шантаж, нарушение общественного порядка, запугивания чиновников и даже похищение. Кроме того, согласно данным властей, у некоторых детей из приюта есть родители — их имена использовались для того, чтобы получить на их содержание субсидии.
Из приюта, который было решено закрыть, уже забрали 74 ребенка.
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