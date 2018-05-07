Мастер-классы прошли в Доме культуры «Мосрентген»

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В Доме культуры «Мосрентген» одноименного поселения прошли мастер-классы по рисованию для детей. Уроки состоялись 6 мая в рамках проекта «Творческая мастерская: „Нарисуй весну“».

— Мероприятие, которое мы провели, было рассчитано как на детей младшего школьного возраста, так и на ребят постарше. Всего встречу посетило более 20 человек, — поделился информацией художественный руководитель Дома культуры «Мосрентген» Роман Колесников

Он сообщил, что из работ участников мастер-классов в ближайшее время будет составлена и утверждена экспозиция. Выставку можно будет посмотреть на территории учреждения.