Очередная встреча «Дамского клуба» прошла во 2-м Южнопортовом проезде

В Центре помощи семьи и детям «Истоки» 5 мая состоялась очередная встреча группы «Дамский клуб». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Наталия Келиматова.

— Тема нашей прошедшей встречи: «Родные, друзья и близкие. Здоровое взаимодействие». Жить с обидой на родителей — это жить с постоянной ноющей болью. Жить так — это значит лишить себя уверенности и любви. Если мы не принимаем своих родителей, то мы, по сути, не принимаем часть себя, ведь генетически мы — их продолжение, — сообщила Келиматова.

Напомним, что центр помощи семье и детям «Истоки» расположен по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (ео)