Собачница из Петербурга отправилась в колонию за насилие над чужим ребёнком 

Как напоминает Lenta.ru, инцидент имел место в сентябре прошлого года. Фёдорова выгуливала собаку на детской площадке, где гуляла женщина с трёхлетним ребёнком. Последняя попросила убрать животное подальше от её сына. Началась перепалка. В итоге собачница пнула ребёнка ногой в живот, а его матери и прибежавшему из соседнего дома охраннику брызнула из газового баллончика в лицо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Злоумышленницу задержал участковый. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство».