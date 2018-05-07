В «Орленке» стартовала инклюзивная смена «Импульс творчества»

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Инклюзивная смена под названием «Импульс творчества» стартовала в ВДЦ «Орленок» 26 апреля и продлится до 16 мая. В Туапсинский район приехали 130 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 17 лет.

Одаренные дети с нарушениями зрения будут участвовать в различных творческих проектах, проходить процедуры оздоровления и просто отдыхать. Многие из ребят — лауреаты VIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», реализуемого фондом Дианы Гурцкой . Сама певица станет участником грандиозного гала-концерта «Зажигая звезды», на котором выступят творчески одаренные дети с нарушениями зрения совместно с другими участниками смены.

Как сообщили в пресс-службе ВДЦ «Орленок», для участников смены «Импульс творчества» проведут интеллектуальные и тактильные игры, творческие встречи с именитыми гостями, традиционные «орлятские круги», музыкальные часы и литературные салоны, а также занятия лечебной физкультурой, терренкуры по лесной и прибрежной зонах Центра. Одной из «изюминок» станут мастер-классы, которые проведут сами одаренные ребята для своих сверстников.