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В «Орленке» стартовала инклюзивная смена «Импульс творчества»
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В «Орленке» стартовала инклюзивная смена «Импульс творчества» 

Новая Кубань 46 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Инклюзивная смена под названием «Импульс творчества» стартовала в ВДЦ «Орленок» 26 апреля и продлится до 16 мая. В Туапсинский район приехали 130 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 17 лет.
Одаренные дети с нарушениями зрения будут участвовать в различных творческих проектах, проходить процедуры оздоровления и просто отдыхать. Многие из ребят — лауреаты VIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», реализуемого фондом Дианы Гурцкой. Сама певица станет участником грандиозного гала-концерта «Зажигая звезды», на котором выступят творчески одаренные дети с нарушениями зрения совместно с другими участниками смены.
Как сообщили в пресс-службе ВДЦ «Орленок», для участников смены «Импульс творчества» проведут интеллектуальные и тактильные игры, творческие встречи с именитыми гостями, традиционные «орлятские круги», музыкальные часы и литературные салоны, а также занятия лечебной физкультурой, терренкуры по лесной и прибрежной зонах Центра. Одной из «изюминок» станут мастер-классы, которые проведут сами одаренные ребята для своих сверстников.
— Инклюзивное образование — очень важное направление, ведь совместное обучение детей с разными возможностями здоровья, устранение границ между ними является признаком здорового и зрелого общества, в котором имеются правильные ценности, действуют четкие моральные нормы. Инклюзия позволяет детям с ОВЗ стать полноправными членами общества, жить максимально полноценной жизнью, она разрушает социальные барьеры, меняет отношение здоровых людей к инвалидности, -прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.
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