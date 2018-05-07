За две недели творчества в ВДЦ «Смена» ребята узнали много нового

За две недели участники Юнармейского лагеря инновационного и научно-технического творчества из двадцати восьми регионов России изучали восемь образовательных направлений: «Управление и конструирование беспилотных летательных аппаратов от Школы дронов Московского авиационного института », «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также «Начальная военная подготовка».

Юнармейцы приняли участие в турнире военно-спортивной игры «Лазертаг», конкурсе строя и песни, провели творческий фестиваль «ЮНАРМИЯФЕСТ» и презентацию-выставку навыков и знаний «ЮНТЕХ ЭКСПО». Участники компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами» Юнармейского лагеря инновационного и научно-технического творчества «Юнтех» сконструировали квадрокоптер в «Смене» Детали беспилотного летательного аппарата напечатаны на 3D— принтере.

Олимпийская чемпионка, руководитель аппарата Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия» Елена Слесаренко наградила лучших участников каждой компетенции.

Участники образовательного проекта «Я — Гражданин» в «Смене» 20 часов занимались строевой, несли почетную вахту памяти у монумента учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне, сдали нормативы по сборке разборке автомата, провели турнир Лиги дебатов, а также приняли участие в поисково-просветительской экспедиции «Имя России». На образовательном проекте «Волонтер» юные добровольцы прошли обучение по 5 направлениям: медиа, event, социальное, спортивное и экологическое. Провели «День добра» и Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», разработали сорок кейсов по проведению тематических дней.

Мальчишки и девчонки профориентационной программы «Город мастеров» приняли участие в финале III «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям». 150 школьников со всей России создавали прототип модели «автоматического изменения ширины колесного хода для поезда». Участники программы «Город мастеров» прошли обучение по двенадцати компетенциям в рамках курса «Погружение в профессию». За две недели мальчишки и девчонки собрали 40 моделей роботов, 10 схем бытового электромонтажа, 60 деревянных поделок, 26 гипсовых форм и многое другое. Также мальчишки и девчонки освоили надпрофессиональные компетенции «Лидерство», «Коммуникации», «Командообразование», «Креативность» и «Целеполагание».

В финальном этапе проекта «Я — гражданин России!» участники программы представили 33 социальных проекта в 7 номинациях: «Проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и сохранения культурного наследия», «Проекты в сфере развития гражданского общества», «Проекты в сфере добровольчества и волонтёрства», «Проекты в сфере поддержки молодежной политики», «Проекты, направленные на развитие региона/района/муниципалитета», «Проекты в сфере социального предпринимательства», «Проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной финансовой безопасности». Победители получили дипломы и сертификаты на сумму 20 000 рублей на развитие своего проекта.