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Детскую площадку на Учинской улице привели в порядок
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Детскую площадку на Учинской улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 3, корп. 1 по Учинской улице отремонтировали сломанный элемент детского игрового комплекса. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город».
Проблема была оперативно устранена, после чего москвич получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Факт некачественного содержания детской площадки подтвердился. Выполнены работы по ремонту крепления элемента (типа «шины») на детском игровом комплексе. Детская площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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