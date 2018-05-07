Детская игровая комната откроется в медучреждении Смоленска

Благотворительный фонд «Детский мир» 16 мая откроет игровую комнату в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. С 2013 по 2017 год фонд открыл в городе восемь игровых комнат в областной клинической детской больнице, в детской клинической больнице, в противотуберкулезном санатории «Приселье» и в Шаталовском детском доме, сообщили в пресс-службе организации.

В больничных игровых комнатах маленькие пациенты проводят время со сверстниками и родителями, чтобы во время игры отвлечься от лечения. В детских комнатах дети могут поиграть с куклами и машинками, пособирать конструктор, сразиться в настольный футбол или аэрохоккей и даже потренироваться в игре в боулинг. Помимо этого, в комнатах есть развивающие и ролевые игры, пособия по развитию речи, внимания, памяти и моторики, музыкальные инструменты.

Детские игровые комнаты создаются фондом «Детский мир» в рамках социальной программы «Операция „Игрушки“, с момента запуска которой в 2013 году в десятках городов страны открылись 294 игровых комнат, в том числе в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Брянска, Владикавказа, Волгограда, Горно-Алтайска, Грозного и других. Социальная программа направлена на улучшение эмоционального состояния маленького пациента и помощи ему во время пребывания в больнице.

»Наша основная задача — создать детям комфортные условия для досуга в больницах и тем самым ускорить процесс выздоровления. «Детский мир» не только передает игрушки, украшает помещения, но и при необходимости делает ремонт и приобретает мебель", — прокомментировала назначение игровых комнат в больницах начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир» Надежда Киселева

Около 80% маленьких пациентов во время лечения испытывают сильный стресс, а у 20% случаются на этом фоне психические и психологические расстройства, по данным благотворительного фонда «Подари жизнь» и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Согласно исследованиям Американской академии педиатрии, игра, в том числе игровая терапия под руководством медперсонала, помогает снизить эмоциональное напряжение и справиться с возможными психическими последствиями медицинских процедур.

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