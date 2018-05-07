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В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии
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В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии 

RT на русском 3 часа назад
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к году колонии-поселения Надежду Фёдорову, которая ударила женщину и её трёхлетнего ребёнка на детской площадке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).
Отмечается, что обвиняемая не только ударила женщину и мальчика, но также оказала сопротивление сотруднику охранного предприятия, который попытался пресечь её действия.
Инцидент произошёл 5 сентября. Жительница Петербурга вышла со своим трёхлетним ребёнком на детскую площадку, где женщина выгуливала пинчера.
Женщина сделала хозяйке собаки замечание, между ними завязалась словесная ссора, в результате которой собаковод ударила ногой ребёнка, а затем прыснула из газового баллончика в лицо матери.
8 сентября суд отправил под домашний арест на два месяца 30-летнюю владелицу карликового пинчера.
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