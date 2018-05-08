«Лечили в неврологии»: уфимские врачи рассказали, как доставали из ребенка гидрогелевые шарики

Среди полного здоровья полуторагодовалый Руслан вдруг стал закатывать глаза и падать в обморок, даже впал в кому. Врачи предположили у ребенка неврологию и отправили лечить голову в стационар. И только через две недели выяснилось, что кишечник малыша наглухо забит ядовитым гидрогелем.

Хирурги Детской республиканской больницы рассказали Ufa1, как спасали жизнь ребенку.

«Госпитализировали в психоневрологический диспансер»

Замечать, что с Русланом творится неладное, мама стала две недели назад: полуторагодовалый сын плохо себя чувствовал, был беспокойным и часто плакал. Еще за пару дней состояние ребенка ухудшилось: мальчик стал терять сознание, и родители помчались за помощью к врачам.

— Ребенка определили в психоневрологический диспансер и лечили по линии неврологии. Специалисты грешили на менингит, но диагноз не подтвердился, — рассказали врачи Детской республиканской больницы.

Малыш даже впал в кому, но, к счастью, его успели спасти. Однако понять причину недуга медики так и не могли. Тем временем у Руслана распух животик, началась рвота. У ребенка заподозрили кишечную непроходимость и перевели в хирургию.

— Предполагали даже опухоли. Но на рентгене ничего не было видно, и мальчика решили оперировать, — говорит хирург Булат Асфандияров.

Малыша сначала лечили от неврологического расстройства

Две операции подряд

И только на операционном столе медики поняли, что ни опухоли, ни непроходимости у ребенка нет: желудок и двенадцатиперстная кишка малыша были наглухо забиты необычной слизистой субстанцией, которая после проверки оказалась гидрогелевыми шариками. Яркие горошины привлекли внимание ребенка, а когда попали во влажный кишечник, увеличились в размере до 20 раз и причиняли Руслану тяжелые муки.

— Вещество закупорило кишечник мальчика. Мы извлекли часть гидрогеля, остальную протолкнули вниз в кишечник, чтобы она вышла естественным путем, — продолжает Булат Асфандияров.

В течение трех суток Руслан чувствовал себя хорошо. А после симптомы вернулись.

— Чтобы полностью извлечь из организма малыша опасный гидрогель, потребовалась еще одна операция, — рассказывает хирург. — На этот раз все прошло успешно.

Чтобы извлечь из организма мальчика гидрогель, понадобились две операции

Опасный гидрогель

Врачи выяснили, что мальчик терял сознание не из-за неврологического расстройства: так проявлялась интоксикация организма, вызванная длительной кишечной непроходимостью.

Сейчас с Русланом все хорошо: он идет на поправку. А родители до сих пор разводят руками и не могут понять, где малыш раздобыл опасные шарики.

Врачи Детской республиканской больницы просят родителей быть внимательнее к детям и следить за безопасностью их игрушек.