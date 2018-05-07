Врач воронежской больницы о выжившем после смерти роженицы младенце: она очень красивая 

Младенца нашли благодаря тому, что он сильно кричал. Воронежские медики спасают жизнь новорожденной малышки, которую нашли в поле у села Подгорного. Рядом с ребенком лежала его мать. 30-летняя женщина умерла при родах, скорее всего от кровотечения. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Дома у жительницы Подгорного остались ещё четверо детей. Сейчас отец семейства и бабушка постоянно приходят в больницу к младенцу. Кстати, на учете по беременности многодетная мама не стояла. Девочку обнаружили рабочие — услышали крик младенца и сразу отвезли в больницу. Медики оказали девочке первую помощь и отправили на вертолете в областной центр.
Сначала врачи оценивали её состояние, как тяжелое — вес малышки менее двух килограммов. Но сейчас её жизнь вне опасности. Её уже перевели из реанимации. Папа и бабушка девочки постоянно интересуются её состоянием. — Она хорошо поправляется, но потребуется время, чтобы она достигла двух килограммов. Пока научилась хорошо есть самостоятельно, прибавляла в весе. Это позволит перевести ребёнка в домашние условия. Она очень красивая, очень симпатичная, хотя и маловесная. Может быть, она и рождена в срок, и тут задержка внутриутробного развития. Но, во всяком случае, это очень симпатичный ребенок, — поделился заведующий отделением областной детской больницы №1 Юрий Крюков.