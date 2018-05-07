Врач воронежской больницы о выжившем после смерти роженицы младенце: она очень красивая

Младенца нашли благодаря тому, что он сильно кричал. Воронежские медики спасают жизнь новорожденной малышки, которую нашли в поле у села Подгорного. Рядом с ребенком лежала его мать. 30-летняя женщина умерла при родах, скорее всего от кровотечения. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Дома у жительницы Подгорного остались ещё четверо детей. Сейчас отец семейства и бабушка постоянно приходят в больницу к младенцу. Кстати, на учете по беременности многодетная мама не стояла. Девочку обнаружили рабочие — услышали крик младенца и сразу отвезли в больницу. Медики оказали девочке первую помощь и отправили на вертолете в областной центр.