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У семимесячных детей обнаружили теорию сознания
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У семимесячных детей обнаружили теорию сознания 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне пришли к выводу, что у семимесячных детей появляется способность объективно оценивать информацию, доступную другим людям, и давать ей оценку на основе верности суждений. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience.
С помощью БИК-спектроскопии ученые записали активность мозга 20 малышей во время просмотра видеороликов с задачей про кукол, которые прячут игрушку.
Классическое задание с куклой называют «задача Салли и Энн». В начале ролика Салли прячет игрушку и уходит. Пока ее нет, Энн перекладывает куклу в другую коробку. Когда Салли возвращается, ребенок должен ответить, где она будет искать игрушку. Поскольку ребенок знает, где на самом деле спрятана кукла, от его ответа зависит, способен ли он эффективно понимать и оценивать намерения и действия других людей.
В новом эксперименте детям не задавали вопросы. На ролике игрушку прятала кукла-панда, а наблюдателем была девушка. Сначала панда перекладывала куклу на глазах девушки, а затем девушка отворачивалась. В обоих случаях наблюдатель находила игрушку.
В результате оказалось, что активность височно-теменного узла и префронтальной коры у семимесячных детей выше в том случае, когда они смотрели ролик с ложными убеждениями (девушка находила игрушку, не знаю, куда ее переложили).
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